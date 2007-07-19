Шуфрич каже, що хліба вистачає

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що небезпеки навколишньому середовищу внаслідок техногенної аварії у Львівській області уже немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після розширеної наради у штабі ліквідації наслідків аварії, який розташовано безпосередньо біля місця аварії у Буському районі Львівщини.

Міністр також наголосив: “Це неправда, що в селах не вистачає хліба”. Крім того, він сказав, що “вода є цілком придатною до вживання”.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр Олександр КУЗЬМУК повідомив про новий етап ліквідації катастрофи, який передбачає підняття непошкоджених цистерн з жовтим фосфором та очищення навколишнього середовища.

За словами О.КУЗЬМУКА, усі вцілілі цистерни з жовтим фосфором будуть відправлені назад, до Казахстану. «На це Президент дав десять днів», - сказав він. Віце-прем’єр додав, що цистерни «ми не будемо тут накопичувати, будемо відправляти по одній-дві-три».

Також, за його словами, передбачено, що навколо місця аварії буде знято шар грунту і вивезено в Казахстан для переобробки.

Як сказав міністр охорони здоров’я Юрій ГАЙДАЄВ, у навколишні лікарні має бути доставлено достатньо медичних препаратів для лікування усіх постраждалих.