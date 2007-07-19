Журналісти виявили 9 цистерн з фосфором навпроти львівського готелю ”НТОН” (фото)
13:39, 19 липня 2007Суспільство
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Міліція обіцяє розібратися
У Львові неподалік залізничної станції "Клепарів", що біля готелю "НТОН", стоять 9 цистерн "Казфосфат" з жовтим фосфором.
ZAXID.NET не береться стверджувати, що ці цистерни з Ожидова, чи це ще один транзитний потяг з жовтим фосфором. На фото цистерн чітко видно номери, за якими можна перевірити, що це за вантаж.
В момент фотографування до цистерн під’єднували локомотив, яким їх збиралися кудись транспортувати.
Львівські журналісти не встигли з’ясувати, чи були ці цистерни заповнені.
Начальник ГУ МВС України у Львівській області Михайло Цимбалюк дав доручення транспортній міліції з’ясувати, що за цистерни стоять або ж стояли у Львові на станції "Клепарів".
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