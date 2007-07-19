Погода на 20-24 липня

Завтра на більшій частині території України утримається спекотна та суха погода з температурою вночі 18-23°, вдень 32-37°, у південних та центральних областях місцями до 40°, на узбережжі морів 27-32°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, лише у північних, Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях окремі грозові дощі, місцями шквали 15-20 м/с; температура вночі 17-22°, вдень 28-33°. Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с. На Закарпатті - без опадів, температура вночі 18-23°, вдень 32-37° (в горах вночі 13-18°, вдень 22-27°).

21-22 липня на більшій частині території утримається суха спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 32-37°, у південних областях та у Криму місцями до 40° (на узбережжі морів 27-32°). Лише в західних областях та північній частині окремі грозові дощі; температура вночі 17-22°, вдень 29-34°, на Прикарпатті до 37°, на півночі Лівобережжя 25-28°. Вітер східний, південно-східний, 3-5 м/с. На Закарпатті вночі 21 липня без опадів, надалі місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 19-24°, вдень 33-38° (в горах вночі 14-19°, вдень 23-28°).

23-24 липня - без опадів, лише 23 липня вночі у західних та північних, вдень у центральних областях, вночі 24 липня у східній частині місцями короткочасні дощі, грози. Температура у західних областях вночі 11-16°, вдень 24-29°; на решті території вночі 23 липня 17-23°, 24 липня 13-19°, вдень 24-30° (23 липня у східних та більшості центральних областей місцями 33-35°); у південній частині утримається спека з температурою вночі 20-26°, вдень 32-38° (на узбережжі морів 29-34°). На Закарпатті - переважно без опадів, температура вночі 14-19°, вдень 26-31° (в горах вночі 9-14°, вдень 15-20°).

У Києві та області у п’ятницю очікуються окремі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах поривчастий. Температура у Києві вночі 20-22°, вдень 31-33°; по області вночі 17-22°, вдень 28-33°.

21-22 липня - мінлива хмарність. Окремі грозові дощі. Вітер східний, південно-східний, 3-5 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.

23-24 липня - без опадів, лише вночі 23 липня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 23 липня 17-22°, 24 липня 13-18°, вдень 25-30°.