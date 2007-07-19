У лікарнях - 145 людей, отруєних парами фосфору

14:19, 19 липня 2007
Суспільство
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Серед них - 43 дітей

Станом на 13.00 19 липня у медичні заклади госпіталізовано 145 осіб, з них 43 дітей, які постраждали внаслідок аварії потяга з фосфором поблизу села Ожидів Буського району Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, у лікувальних закладах під час госпіталізації в основному встановлюється попередній діагноз: інгаляційне ураження (отруєння) парами фосфору (парами горіння фосфору).

З 12 працівників підрозділу МНС у Львівській області, які брали участь у гасінні пожежі і були госпіталізовані до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону 17 липня, 7 постраждалих у стані середньої важкості від інгаляційного отруєння парами фосфору, у 5 постраждалих – гостре інгаляційне отруєння парами горіння фосфору легкого ступеню.

Проводиться клiнiчне і лабораторне монiторування функцiонального стану здоров’я постраждалих.

У зоні надзвичайної ситуації працює штаб МОЗ з ліквідації аварії. Спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і загальнопрофільні бригади медичних працівників в режимі чергування перебувають на місці відновлювальних робіт.

У лікарнях розгорнута додаткова кількість ліжок. Обстежено і продовжуються профілактичні огляди мешканців населених пунктів, що потрапили у зону ураження.

18 липня Львівською обласною санепідстанцією завершене дослідження проб атмосферного повітря та води на вміст поліфосфатів з криниць, які розміщені близькій до місця катастрофи території, зокрема Буського, Бродівського, Золочівського районів. За результатами досліджень перевищення гранично допустимих норм концентрацій фосфорного ангідриду не виявлено.

У зоні надзвичайної ситуації перебуває міністр охорони здоров’я Юрій ГАЙДАЄВ. У регіоні постійно працюють головний державний санітарний лікар України Сергій БЕРЕЖНОВ, головний токсиколог МОЗ, група фахівців та бригади екстреної медичної допомоги МОЗ України.

 

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