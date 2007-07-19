”Телефонні мінери” - хто вони?

У Запорізькій області співробітники міліції затримали осіб, які дали неправдиві повідомлення про мінування будівель Бердянської мерії, палацу культури ім. Островського в Бердянську і центральної районної лікарні Приазовського району Запоріжжя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник УМВС України в Запорізькій області Олександр ШМИТЬКО.

За його словами, "встановлено, що повідомлення про замінування лікарні дав 17-річний хлопець - житель одного із сіл району, який, відпочиваючи на пляжі з друзями, вирішив таким чином "поганяти міліцію".

Повідомлення про подвійне мінування в Бердянську, за словами О.ШМИТЬКА, зробила 45-річна жінка - жителька Бердянська. Мотиви її вчинку поки що не встановлені.

Відносно обох затриманих порушено кримінальні справи за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, за два дні на території Запорізької області сталося два неправдивих замінування об`єктів масового скупчення людей: 17 липня невідомий повідомив про наявність вибухового пристрою в приміщенні центральної районної лікарні Приазовського району Запоріжжя, внаслідок чого робота лікарні була паралізована впродовж 6 годин, а 18 липня жіночий голос повідомив про мінування будівель Бердянської мерії і місцевого ПК, внаслідок чого було евакуйовано більше 700 чоловік і на 7 годин припинено роботу обох установ.