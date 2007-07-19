Казахські цистерни, в яких перевозився фосфор, 1978 року випуску

Цистерни, що належать ТОВ «Казфосфат», в яких перевозили фосфор, 1978 року випуску.

Про це сьогодні повідомив на брифінгу міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його даними, таким чином завершились 24 роки терміну їх експлуатації, і термін експлуатації було їм продовжено інститутом Казахстану.

Крім того, за даними міністра, на деяких цистернах заварені клапани, які регулюють тиск у цистернах.

Також міністр повідомив, що зараз з`ясовується, яким був водяний шар над фосфором, що мав не допустити займання.

Проте, міністр відзначив, що, як і раніше, говорити про висновки і причини аварії зарано. Триває технічне розслідування, «і поки що перевіряються всі версії».

«Ми всі зацікавлені у встановленні дійсної причини», - наголосив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що не хотів би, щоб в Україні «робили залізничників винуватими у тому, що хтось не допрацював». При цьому він додав, що не хотів би нічого говорити до результатів розслідування, «але та інформація, якої я володію…, думаю, буде мало можливостей пред`явити претензії залізницям і Мінтрансзв’язку».