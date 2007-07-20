МВС поставило собі п`ятірку за ситуацію на Львівщині

Міністерство внутрішніх справ України у повному обсязі виконало завдання щодо забезпечення громадського порядку після техногенної катастрофи на Львівщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

Він зазначив, що причини катастрофи на Львівщині має встановити Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та Генеральна прокуратура. Функція міліції, за словами К.СТОГНІЯ, полягала у забезпечені громадського порядку і недопущення виникнення паніки серед населення.

Крім того, представники правоохоронних органів зробили все можливе, щоб не допустити фактів мародерства після евакуації мешканців тих районів, що були уражені внаслідок аварії.

«Ми забезпечили громадський спокій і виконали це завдання на п’ятірку», - сказав він.