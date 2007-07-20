Українців, які їдуть за кордон, зобов`яжуть повідомляти про місце проживання

Громадяни України, які перетинатимуть кордон з 1 серпня до 27 вересня, зобов’язані вносити у картки тимчасового обліку відомості про своє місце проживання.

Як повідомляє радіо Deutsche Welle, така норма передбачена змінами до Закону “Про вибори народних депутатів України”.

Передбачається, що впродовж двох місяців прикордонники збиратимуть від осіб, що перетинають кордон, відомості про паспортні дані та місце проживання. Відтак, за три дні до виборів цю інформацію передаватимуть до виборчих комісій, які прийматимуть рішення про виключення осіб, що перебувають за межами України, зі списку виборців.

Утім, як повідомляє радіо з посиланням на експертів, це може призвести до непорозумінь під час виборів. “Адже виборці можуть повернутися на батьківщину після того, як контроль за міграцією буде знятий, і їхнє ім’я уже викреслять зі списків. Ті, хто часто їздять за кордон, теж нарікають: їм щоразу доведеться заповнювати ці картки, що може призвести до черг. Не зрозуміло й те, кажуть прикордонники, яку відповідальність нестимуть ті, хто відмовиться заповнювати картки”, - повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 1 червня ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України» (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради та заміщення народних депутатів, повноваження яких були достроково припинені). У цей же день закон підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.