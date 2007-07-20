Азаров: масштаб та наслідки аварії значно перебільшені

Уряд вживає і надалі буде вживати усіх необхідних заходів для ліквідації наслідків аварії, що сталася 16 липня у Львівській області, і бере на себе завдання надавати громадянам достовірну інформацію про те, що сталося.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ журналістам після завершення виїзного засідання Ради національної безпеки та оборони, яке відбулося в Криму.

М.АЗАРОВ сказав: „Сьогодні головне завдання – якнайшвидше ліквідувати наслідки аварії”.

Водночас, за словами першого віце-прем’єра, завдання уряду – запобігти техногенним катастрофам, виробити нові алгоритми дій у кризових ситуаціях.

«Нам необхідні найсучасніші моделі дій з ліквідації аварій, - підкреслив М.АЗАРОВ. - Адже у деяких розвинених країнах відбувається набагато більше аварій, ніж в Україні, і вони успішно ліквідуються».

«Зараз дано об’єктивну оцінку ситуації, що склалася, отже, уряд бере на себе завдання надавати громадянам України достовірну інформацію про те, що сталося, оскільки з самого початку масштаб та наслідки аварії були значно перебільшені», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому перший віце-прем’єр повідомив, що основною версією на сьогодні є те, що аварія пов’язана зі станом вантажу і технічним станом цистерн, у яких він перевозився. За його словами, причини аварії вивчає Генеральна прокуратура.

М.АЗАРОВ також повідомив, що під час засідання РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО поставив перед урядом завдання протягом найближчих днів усунути негативні наслідки аварії і створити екологічно чисту зону, як висловився глава держави, „зелений газон” на місці аварії.

Уряд України цілком контролює ситуацію та має план дій для повної ліквідації наслідків аварії, відзначає прес-служба Кабміну.