Бюст Георгія Кірпи з`явився в Ужгороді

17:40, 20 липня 2007
Суспільство
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На вокзалі відкрили міні-музей

Георгія Кірпи
Сьогодні, в 61-річницю від дня народження покійного міністра транспорту України Георгія Кірпи, у приміщенні Ужгородського залізничного вокзалу встановлено меморіальну дошку та бюст, а також відкрито міні-музей його імені.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Ужгородської територіальної профспілкової організації Львівської залізниці Ярослав АФТАНАС.

За його словами, музей, меморіальну дошку та бюст Г.Кірпи вирішили встановити саме в Ужгородському вокзалі, бо ця будівля стала останнім грандіозним проектом екс-міністра. Та й саме в Ужгороді розпочинав свій трудовий шлях на залізниці Г.Кірпа у 1970 році.

Бюст покійного міністра транспорту, виготовлений з білого мармуру, встановлено посередині приміщення вокзалу. Поруч розміщено шафи з експонатами: документами, нагородами, годинником, авторучкою, а також з особистим одягом Г.Кірпи.

Відкриття музею, встановлення меморіальної дошки і бюсту коштувало 500 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2005 року депутати Ужгородської міськради ухвалили рішення перейменувати Привокзальну площу на площу ім. Г.Кірпи.

Довідка УНІАН. Г.Кірпа був начальником Львівської залізниці з 1993 по 2000 рік. У 2000 році він очолив "Укрзалізницю", а в 2001 - став міністром транспорту.

Г.Кірпу було знайдено мертвим з вогнепальним пораненням у голову на дачі у Бортничах під Києвом 26 грудня 2004 року. На місці інциденту було знайдено пістолет. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею “доведення до самогубства”. Результати розслідування досі не оприлюднені.

 

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