Ющенко: ”Фосфорну аварію” розслідуватимуть польські експерти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає залучення міжнародних експертів до розслідування причин аварії вантажного потяга з фосфором, що сталася на Львівщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, що відбувся біля Буської районної лікарні, де він відвідував постраждалих внаслідок аварії.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна звертатиметься по допомогу до польських експертів.

Також Президент назвав журналістам три ймовірні причини аварії під Ожиновим: несправність колії, несправність потягу та порушення правил транспортування небезпечних хімічних речовин.

«Є схильність та аргументи на користь однієї із версій. Я не буду озвучувати нічого до остаточних висновків комісії», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Крім того, В.ЮЩЕНКО запевнив, що до кінця літа 1,5 тис. дітей, які проживають на ураженій території, будуть оздоровлені у літніх таборах України.

«Нещастя сталося 17 числа, ми постановили, що за 10 днів там має бути зелений газон (під Ожидовим) – так можна умовно назвати етап завершення усіх робіт», - зазначив Президент, додавши, що наслідки аварії локалізовано.

Після брифінгу В.ЮЩЕНКО відбув до Львівського аеропорту.