Україна стала експортувати менше вугілля

Україна зменшила обсяги постачання вугілля на експорт. Про це сьогодні в ході робочої поїздки до Горловки (Донецька область) повідомив міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ, повідомив «Острів».

"Це вимушена міра, і наші партнери це розуміють. Ми не зупинили, а зменшили обсяги поставок", - сказав він.

С.ТУЛУБ відзначив, що зараз потрібно сконцентрувати всі зусилля на збільшенні запасів вугілля на теплових електростанціях, відзначивши, що до листопада, до початку опалювального сезону, на ТЕС повинні знаходитися 3,5-4 млн. тонн вугілля.