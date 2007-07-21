Госпіталізовано 125 осіб, які отруїлися на весіллі

У Рівненській області на лікуванні у інфекційних відділеннях медичних закладів з попереднім діагнозом “гастроентероколіт” перебуває 125 осіб, у тому числі 20 дітей віком до 14 років, які 14 липня були на весіллі у с. Малий Жолудськ, де знаходилось близько 200 осіб з шести сіл району.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання госпіталізованих середнього та легкого ступенів тяжкості.

Фахівцями обласної та районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.