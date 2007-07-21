Військово-медична група почала розвідку зони ”фосфорної” аварії

Військові медики вивчають ситуацію в ураженому фосфором регіоні для прогнозування наслідків аварії для здоров’я людей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це сьогодні на прес-конференції у Львові повідомив начальник Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби Василь ВАРУС.

Як зазначив В.ВАРУС, мета роботи науково-медичної практичної групи в зоні аварії - це медична розвідка ураженого району, під час якої необхідно отримати відповіді на низку запитань. Зокрема, який прогноз найближчого і віддаленого часу щодо наслідків «фосфорної аварії», яка ефективність надання медичної допомоги та медична готовність держави до ліквідації хімічних аварій.

В.ВАРУС також повідомив, що прогноз складається з вивчення особливостей перебігу захворювання людей, які потрапили під дію токсичних речовин та межі району з перевищенням вмісту сполук фосфору. Також вивчається якість та ефективність медицини і профілактичних заходів на місці аварії та які ресурси держави необхідно залучити в подальшому .

У складі науково-медичної практичної групи військовослужбовці Науково-дослідного інституту проблем військової медицини, головного санітарно-епідеміологічного управління Департаменту охорони здоров’я Міноборони, та Військово-медичного центру Міноборони у Західному регіоні.

За словами В.ВАРУСА, довготривалий прогноз полягатиме у вивченні історій хвороб усіх постраждалих від аварії потягу з “фосфорними” цистернами, які були чи знаходяться на стаціонарному лікуванні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з початку виникнення надзвичайної ситуації на Львівщині госпіталізовано 184 особи, з них 52 дітей.