Фахівці не повідомляють причин загибелі свійської птиці на Житомирщині

У Малинському районі Житомирської області, де зафіксовано загибель свійської птиці, пташиний грип не виявлено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС в Житомирській області.

За результатами проведених аналізів спеціалісти стверджують, що захворювання домашньої птиці не викликане вірусом пташиного грипу.

У селищі Чоповичі Малинського району, де гинула свійська птиця, ветеринарна служба зробила щеплення близько двом тисячам курей та інших домашніх птахів. Також проведено дезинфекційні заходи у місцях утримання птиці.

За даними спеціалістів Житомирської обласної санепідемстанції, результати аналізів вказують на відсутність вірусу пташиного грипу у загиблої птиці.

Точну причину захворювання та загибелі птиці працівники обласної СЕС не вказують.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Управління МНС у Житомирській області повідомляло, у селищі Чоповичі Малинського району загинуло близько 150 курей.

20 липня начальник протиепізоотичного управління, заступник головного інспектора Держдепартаменту ветеринарної медицини України Олександр ВЕРЖИХОВСЬКИЙ виключив, що захворювання свійської птиці в Малинському районі спричинено вірусом пташиного грипу.