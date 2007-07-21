Офіцер-ліквідатор, який перебував у ”критичному стані”, готується до виписки

Військові медики запевняють, що інформація про критичний стан одного з офіцерів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, який брав участь у ліквідації наслідків аварії потяга з фосфором на Львівщині, не відповідає дійсності.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це сьогодні заявив на прес-конференції у Львові начальник Військово-медичного клінічного центру Міноборони у Західному регіоні полковник медслужби Сергій ПЕТРУК.

Він зазначив, що інформація про критичний стан одного з офіцерів МНС абсолютно не відповідає дійсності.

Щоб переконатися в цьому журналісти особисто мали змогу поспілкуватися з цим офіцером, який почуває себе добре і днями планується на виписку з військового лікувального закладу.

С.ПЕТРУК також поінформував представників ЗМІ про стан постраждалих на 11.00 21 липня. Він зазначив, що на лікуванні у ВМКЦ знаходиться 58 осіб, 8 осіб вже виписано і ще 7 готуються до виписки. Два військовослужбовці знаходяться у реанімаційному відділенні у стані середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня від медичних джерел надійшла інформація про критичний стан одного з ліквідаторів техногенної катастрофи на Львівщині. В.о. начальника самостійної державної пожежної частини м. Буcька Роман ІВАСЬКІВ був серед перших ліквідаторів пожежі «фосфорного» потягу в с.Ожидів і отримав значні опіки внутрішніх органів та органів дихання. Він надійшов у лікарню у тяжкому стані і кілька днів перебував у реанімації.