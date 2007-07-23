На Львівщині готуються підняти цистерну №12

У Львівській області на місці аварії потяга з фосфором вже піднято 10 цистерн, відремонтовано ділянку колії на одному напрямку руху.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 22 липня продовжувалися роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 16 липня у Львівській області.

Станом на сьогоднішній ранок обстановка в зоні аварії знаходиться під повним контролем. Проводяться роботи з підняття і транспортування цистерн з жовтим фосфором. Піднято і завантажено на залізничні платформи 10 цистерн. Готова до підняття цистерна №12. Повністю відновлено пошкоджену ділянку залізничної колії на одному напрямку руху, ведуться роботи з відновлення колії на другому напрямку руху. Укладено 18 м тимчасової колії для забезпечення роботи кранів. Цілодобово підтримується подача пожежної піни на пошкоджені цистерни та забруднену фосфором територію.

За результатами моніторингу довкілля (повітря, води, ґрунту, продуктів рослинництва), відхилень від діючих нормативів не виявлено.

На стаціонарному лікуванні в медичних закладах Львівської області знаходиться 174 особи, з них 46 дітей та 14 рятувальників, які брали безпосередньо участь у гасінні пожежі, їх стан задовільний. Тяжкохворих немає.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 604 осіб та 90 од. техніки.

Управління ліквідацією наслідків аварії здійснює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з міністром з питань надзвичайних ситуацій Нестором ШУФРИЧЕМ.

Продовжує роботу Урядова комісія, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

Як повідомляв УНІАН, о 16.55 16 липня в Буському районі Львівщини на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором.

Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося.

О 22.29 хв. 16 липня підрозділами МНС гасіння пожежі завершено та локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння.