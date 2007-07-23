Рудьковський став на слід винуватців фосфорної аварії

Встановлено окремі порушення умов перевезення і технічного стану цистерн, у яких перевозився фосфор.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Як зазначили у прес-службі, у ряді піднятих цистерн встановлено перевантаження їх фосфором до 5 тонн, а також є випадки невідповідності рівня води в окремих цистернах.

У прес-службі нагадали, що на 18.00 22 липня з 15 цистерн з жовтим фосфором було піднято 10.

Як повідомляв УНІАН, о 16.55 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором.

Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося.