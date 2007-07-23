Росія почала кампанію ”ЧФ РФ і Севастополь навіки разом”?

Чорноморський флот Російської федерації залишиться в Севастополі після 2017 року.

Впевненість у цьому висловив екс-командувач ЧФ (1991–1992), колишній перший заступник головкому ВМФ РФ (1992–1999) адмірал Ігор Касатонов в інтерв`ю газеті "Новые известия".

"Я думаю, Севастополь залишиться головною базою ЧФ і після 2017 року. На мій погляд, це не підлягає сумніву, хоча договір про оренду Севастополя закінчується саме цього року", - сказав адмірал.

"Цей договір буде продовжений або переукладений на новий, ще більший термін. Чорноморський флот пробуде в Севастополі стільки, скільки це буде необхідно для Росії", - додав він.

При цьому Касатонов відзначив, що "українські політики намагаються не продешевити": "Сьогодні Росія платить Україні за оренду Севастополя 100 мільйонів доларів на рік – величезна сума для Києва".

На думку адмірала, Чорноморський флот РФ "як і раніше відіграє домінуючу роль на Чорному морі".

"У складі флоту сьогодні налічується 46 надводних кораблів і підводних човнів. Їхній стан дозволяє виконувати всі поставлені задачі", - розповів екс-командувач ЧФ.

"Можливості сил флоту можна представити в наступному вигляді: загальний ракетний залп – більше 100 ракет, загальний торпедний залп – більше 60 торпед, кількість артилерійських знарядь усіх калібрів – більш 200, мінна підйомність – більш 500", - відзначив Касатонов.

"Штатна чисельність особового складу Чорноморського флоту в мирний час складає більш 15 тис. військовослужбовців", - додав він.

Українська правда