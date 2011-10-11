На Тернопільшині затримали водія, який збив на смерть жінку і втік

10:55, 11 жовтня 2011
Суспільство
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Порушено кримінальну справу

У Тернопільській області затримали водія, який збив на смерть жінку і втік з місця дорожно-транспортної пригоди.

Як повідомив УНІАН старший інспектор обласної Державтоінспекції Микола ЛЕЦКАЛЮК, водій автомобіля «Mitsubishi Lancer», який їхав на великій швидкості, не встиг зреагувати на пішохода: у Тернополі він збив 83-жінку, яка невдовзі померла від отриманих травм у лікарні.

Незважаючи на те, що чоловік скоїв наїзд на очах численних свідків, він не пригальмував, а одразу втік.

Невдовзі його затримали. Водієм виявився 29-річний львів’янин. Проти нього порушили кримінальну справу за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження).

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