Укрзалізниця оголосила надзвичайний стан

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК оголосив надзвичайний стан у сфері безпеки перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«Сьогодні мною оголошено надзвичайний стан із питань безпеки. Всі керівники «Укрзалізниці», доріг, дирекцій виїхали до людей на планірки, з бесідами, з профілактичними перевірками, з роз`яснювальною роботою, щоб ми могли у повній мірі забезпечити безпеку перевезень», - зазначив він.

Крім того, повідомив В.КОЗАК, «Укрзалізниця» розробляє заходи, щоб виключити перевезення небезпечних вантажів у місця великого скупчення людей. «Ми зараз розглядаємо маршрути перевезення небезпечних вантажів», - повідомив він.

При цьому В.КОЗАК зазначив, що на сьогоднішній день цистерн із жовтим фосфором, окрім тих, які потрапили в аварію у Львівській області й готуються до відправки, в Україні немає. Як нагадав гендиректор «Укрзалізниці», до завершення розслідування причин аварії поїзда перевезення жовтого фосфору по Україні заборонено.

За його даними, цистерни, що бачили на станції біля Львова, були порожніми й призначені для доставки фосфору назад до Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буському районі Львівської області поблизу станції Ожидів Львівської залізниці за нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного поїзда. Він налічував 58 вагонів, зокрема 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором.

У результаті аварії зійшло з рейок 15 цистерн із жовтим фосфором, 6 з яких загорілося.

Сьогодні, 23 липня, В.КОЗАК повідомив, що «Укрзалізниця» до кінця дня розраховує завантажити й підготувати до відправки всі 15 цистерн із фосфором.