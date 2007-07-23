Відбудеться відкриття 100-го ресторану ТМ «Піцца Челентано»

27.07.07 о 15. 00 відбудеться відкриття 100-го ресторану ТМ «Піцца Челентано». О 15. 00 відбудеться прес-конференція керівництва «Системи швидкого харчування» (вул. М.Коцюбинського, 14); Учасники: генеральний директор компанії «Системи швидкого харчування» (ТМ «Піцца Челентано», «Картопляна Хата», «Кафе Пункт», «Япі», «По-перше», «EgoЇсти») Марк Зархін, виконавчий директор компанії «Системи швидкого харчування» Ігор Шевельов, директор із загальних питань компанії «Системи швидкого харчування» Олександр Поздняков, заступник генерального директора компанії «Системи швидкого харчування» Олена Буйненко, генеральний директор Київського регіонального офісу Максим Храмов, виконавчий директор Київського регіонального офісу Юлія Нагорняк, директор з маркетингу компанії «Системи швидкого харчування» Галина Кащєєва (вул. М.Коцюбинського, 14); Телефон для акредитації: 8 050 352 24 20, Ольга

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