Вантаж з фосфором був застрахований трьома компаніями

Фосфор, що слідував із Казахстану через Україну до Польщі, призначався для голландської компанії «Термофос» (Thermophos International B.V).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК.

Як повідомляв УНІАН, за даними гендиректора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА, вантаж із фосфором був застрахований трьома компаніями. Зокрема, за його словами, вантаж був застрахований казахським відправником «через голландську фірму, тому що на адресу голландської фірми йшов цей вантаж».

Довідка УНІАН. Thermophos International - один із найбільших світових виробників фосфору, фосфорної кислоти, фосфатів і похідних від фосфору. Як наголошується на офіційному сайті компанії, Thermphos серйозно ставиться до захисту навколишнього середовища й має високий рівень безпеки та екологічного захисту.