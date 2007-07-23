Великобританія, як і раніше, не має наміру вступати до зони євро

Великобританія, як і раніше, не має наміру вступати в зону євро, заявив прем`єр-міністр Сполученого Королівства Гордон Браун.

"Наразі ми не плануємо ніякого великого нового розгляду цього питання або приєднання до євро", - сказав Браун на своїй першій великій прес-конференції в статусі голови британського уряду.

Саме Браун, працюючи на посту канцлера Казначейства (міністра фінансів) Великобританії, 2003 року після розгляду цього питання виніс вердикт, що за рядом параметрів вступ Сполученого Королівства до зони обігу спільної європейської валюти було б передчасним. Розгляд цього питання був відкладений мінімум на кілька років.

"Ми ухвалили важке рішення щодо євро, але воно базувалося на тому, що ні Великобританія, ні Західна Європа не виграли б тоді від нашого приєднання до єврозони", - нагадав прем`єр.

РІА "Новости"