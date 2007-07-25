Кузьмук: забруднену фосфором землю вивезуть до Казахстану

Забруднену внаслідок техногенної катастрофи на Львівщині землю вивезуть до Казахстану. Про це учора в ефірі 5 каналу повідомив віце-прем`єр-міністр України з питань національної безпеки й оборони Олександр Кузьмук.

Начальника управління з надзвичайних ситуацій Львівської ОДА Олексія Титаренка, який, за словами пана Кузьмука, спробував поміняти рішення прийняте раніше, а також, як повідомлялося, заявив що немає потреби вивозити забруднений ґрунт,- звільнено зі складу комісії.

Розмір ділянки землі, яка буде очищена від фосфору, складає 500-600 на 40 метрів. Для вивезення ґрунту підготовлені 3 цистерни. Після видалення забрудненого ґрунту, землю оброблять вапном й родючими ґрунтами.

Відповідаючи на запитання чи приєднується до думки опозиції, що міністр транспорту несе персональну відповідальність за те що на транспорті так багато аварій, пан Кузьмук повідомив, що приєднається до висновків спеціальної експертної комісії, до результатів слідчої групи до складу якої входять слідчі прокуратури, СБУ, МВС.