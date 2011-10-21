Ще 6 заводів галузі охорони здоров'я можуть повернути державі?

Члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, які призвели до ситуації, що склалася навколо ЗАТ "Індар", виступають за повернення інсулінового заводу державі.

Як заявив у коментарі УНІАН народний депутат України від КПУ Євген ЦАРКОВ, «сьогодні намагаються примирити рейдерів і владу. Але «домовитися» не вийти, тому що в створеній парламентській слідчій комісії достатньо розсудливих людей, які докладуть всіх сил, щоб завод повернувся до законного власника – держави».

На думку Є.ЦАРКОВА, «оскільки держава фінансує випуск інсуліну, вона повинна його й контролювати. Навіть якщо є прибуток у госпрозрахункового підприємства - воно повинно віддавати прибуток державі. Передавати його у приватні руки – це економічний злочин».

Комуніст переконаний, що «в цьому питанні - національна безпека країни. Тому що, коли такий завод перебуває в приватних руках, це дасть змогу буквально проводити експерименти над народом».

За словами Є.ЦАРКОВА, «не варто боятися слова «націоналізація» - у Франції, Америці, Англії, Італії у разі порушення договору приватизації держава його розриває». Депутат нагадав про те, як з ініціативи комуністів у власність держави повернули Херсонський комбайновий завод. «Ще раз наголошую: у нас є список підприємств, які було повернено в держвласність, коли було доведено нецільове їх використання. Якщо за 35 тис. грн. підприємство купили, на місці держави я повернув би покупцям ці 35 тисяч», - заявив Є.ЦАРКОВ.

Він також зазначив, що дуже розраховує в цьому питанні на генерального прокурора Віктора ПШОНКУ – «його позиція в цьому питанні принципова».

У свою чергу екс-міністр охорони здоров'я, народний депутат України від КПУ Юрій ГАЙДАЄВ наголосив, що існує спільна думка: завод повинен бути повернений державі, тому що інсулін становить питання безпеки країни. «В Україні існує прекрасний науковий генофонд - це учені-ендокринологи, інститути ендокринології. У нас є дуже гарні університетські клініки, які займаються проблемами інсуліну. Ми повинні говорити про стратегічні речі», - зазначив екс-міністр. «Встановлено, що завод було продано за смішну суму 35 тис. грн. і повернення його зараз відбувається в рамках чинного законодавства», - наголосив депутат.

Народний депутат України від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна БАХТЄЄВА також наголосила, що «основний відсоток акцій заводу «Індар» сьогодні є державним – це визнав суд, є постанова Кабінету міністрів, який очолював Віктор ЯНУКОВИЧ. Частка держави в цьому пакеті недоторканна і не підлягає приватизації. Яким чином це сьогодні перейшло, кому, - потрібно розібратися. Це більше питання до правоохоронних органів».

За словами Т.БАХТЄЄВОЇ, ще шість заводів галузі охорони здоров'я з такою самою долею можуть розраховувати на повернення їхніх активів державі.

За словами голови профільного комітету ВР, до слідчої комісії ввійшли представники всіх фракцій ВР, комісія планує до кінця тижня бути на заводі. «Складено план, до якого входить огляд підприємства. Є багато нюансів сьогодні, які мають бути не так оприлюднені, як детально вивчені», - наголосила Т.БАХТЄЄВА.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, які виготовляються в Україні.

Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржено в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркута" увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА поширила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдингз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаної компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

На початку жовтня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект про повернення в державну власність 70,7% акцій ЗАТ "Індар".

7 жовтня 2011 року Верховна Рада Україна прийняла постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, які призвели до ситуації, що склалася навколо ЗАТ "Індар". Відповідно до постанови, ТСК повинна розслідувати обставини порушення чинного законодавства при здійсненні відчуження державного пакету акцій ЗАТ "Індар" у розмірі 70,7%, що призвело до втрати стратегічно важливого для держави підприємства; розслідувати причини зволікання у вирішенні питання про повернення у власність держави державного пакету акцій ЗАТ "Індар".