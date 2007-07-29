До Мельниченка пускають лише родичів

Адвокат колишнього охоронця екс-президента Леоніда КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ підтверджує факт госпіталізації свого підзахисного до лікарні в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказав журналістам.

За словами П.СИЧОВА, М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває в Жовтневій лікарні м. Києва, проходить обстеження. Крім близьких родичів до нього нікого не допускають.

Він також зауважив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває при пам’яті і остаточний діагноз йому ще не поставлено.

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 липня, М.МЕЛЬНИЧЕНКА було госпіталізовано з діагнозом крововилив у мозок.

8 лютого ц.р. заступник голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі Георгія Гонгадзе Василь СІЛЬЧЕНКО заявив, що прийняв рішення вжити невідкладних заходів безпеки щодо важливого свідка у справі загиблого журналіста Георгія Гонгадзе – М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

За словами В.СІЛЬЧЕНКА, це рішення він приймав, виходячи з матеріалів, які він отримав і які підтверджують реальну загрозу для М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Ці матеріали вже знаходяться в Генеральній прокуратурі України, сказав він.

На переконання депутата, є всі підстави вважати, що небезпека, яка постійна існувала для життя та здоров`я головного свідка у справі Г.Гонгадзе, набула конкретних ознак.

9 лютого адвокат колишнього майора Держохорони М.МЕЛЬНИЧЕНКА П.СИЧОВ також назвав реальною загрозу безпеці для свого підзахисного на території України.