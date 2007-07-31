У мінпаливенерго сказали, коли знизяться ціни на бензин

Міністерство палива і енергетики України прогнозує зниження роздрібних цін на нафтопродукти в Україні з кінця вересня. Про це сказав міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні в ефірі програми "Доброго ранку, Україно!" на телеканалі "ЕРА".

"Ціни на нафту і нафтопродукти впродовж року проходять певний цикл. Як правило, вони найнижчі в грудні-лютому, найвищі - в літні місяці. На сьогодні ціни в Україні досягли свого піку і рости, якщо не станеться нічого екстраординарного, вже не будуть. Навпаки, ми розраховуємо на їх зниження з кінця вересня", - сказав міністр.

При цьому він додав, що "сьогодні ціни на бензин і дизпальне в Україні значно нижчі, ніж торік, хоча ціна нафти у світі вища. Це відбувається завдяки спокійному, конструктивному діалогу між урядом і учасниками ринку. Учасники ринку знають, що уряд не вдаватиметься до жорстких адміністративних дій, водночас відстежуючи відсутність в ціні спекулятивної складової".

Також міністр відзначив, що "сьогодні в Україні близько півмільйона тонн запасів бензину і ще 400 тисяч – дизельного пального. Це створює надлишок нафтопродуктів і призводить до зниження ціни. Тому сьогодні дизпальне продається на заправках на 60 копійок нижче, ніж повинна становити об`єктивна ринкова ціна на нього".

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Київ), з 20 по 27 липня 2007 року середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти практично не змінились.

Довідка УНІАН. На сьогодні два (Херсонський і Одеський) з шести українських нафтопереробних заводів перебувають на реконструкції.

Ємність ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсягу споживання становлять 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, а решта поставляються нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії тощо.