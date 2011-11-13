Квартирні злодії виламували осердя в замках

У Чернівцях затримали групу квартирних злодіїв, до якої входили іноземці та жителька Донецької області.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, наприкінці жовтня у Чернівцях було скоєно низку крадіжок з квартир мешканців міста. Злочинці проникали в помешкання громадян шляхом розлому серцевин замків вхідних дверей та викрадали з квартир практично все: від грошей та офісної техніки до парфумерії.

Оперативники зрозуміли, що в місті діє чергова група «гастролерів». В ході оперативно-розшукових заходів, на «гарячому», одразу після скоєння квартирної крадіжки в будинку на вулиці Стасюка, співробітники карного розшуку затримали групу.

Затримані - троє іноземних громадян віком від 29 до 40 років та 25-річна мешканка Донецької області. Усі іноземці вже мали проблеми із законом. Один із них був засуджений за кордоном за скоєння кишенькових крадіжок, а двоє інших в Україні - за квартирні крадіжки.

Після затримання підозрюваних було проведено огляд квартир, які вони винаймали у Чернівцях, в ході якого були виявлені та вилучені речі, викрадені у мешканців міста, гроші, дорогоцінні вироби та побутову техніку.

Наразі встановлено причетність злочинців до скоєння 4 квартирних крадіжок. Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) та проводиться перевірка на причетність затриманих до інших аналогічних злочинів на території області так інших регіонів держави.