Фірташ розкрив карти

Group DF (GDF, Відень), приватна міжнародна холдингова компанія відомого українського бізнесмена Дмитра Фірташа, запустила власний веб-сайт, на якому розкрила структуру активів, повідомляє Українська правда

Згідно сайту, серед контрольованих Group DF компаній ключову роль грають: Centragas (Відень), що володіє 50% акцій швейцарського газотрейдера RosUkrEnergo, угорський газтрейдер і постачальник енергетичних послуг EMFESZ, австрійська компанія Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, і OSTCHEM Holding, що поєднує групу підприємств у Східній і Центральній Європі з випуску міндобрив, органічних кислот, діоксиду титану й кальцинованої соди.

Загальний дохід комапній, що входять до складу Group DF, у 2006 склав близько $4,6 млрд.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у даний час RosUkrEnergo крім 55 млрд. куб. м газу, що поставляється в Україну з Середньої Азії, експортує ще близько 11 млрд. куб. м газу в країни Центральної і Західної Європи, в основному в Угорщину і Польщу. Оборот RosUkrEnergo у 2006 році склав $7,1 млрд.

При цьому Group DF належить 90% акцій Centragas, яку очолює керуючий директор Девід Браун, уточнюється в розміщених матеріалах.

Відповідно до них, EMFESZ (Перша угорська компанія по торгівлі природним газом і енергетичними послугами, Будапешт) була створена в 2003 році і на 100% належить Group DF. У 2006 році компанія довела обсяг продажів газу до 2,3 млрд. куб. м, а фінансовий оборот - до понад $779 млн.

EMFESZ уклала 10-річний контракт із RosUkrEnergo на постачання газу в Угорщину з країн Середньої Азії. У листопаді 2005 року компанія створила дочірній підрозділ у Польщі, а нещодавно повідомила про плани будівництва нової газової електростанції в східній частині Угорщини на суму близько $2,05 млрд. Очолює EMFESZ керуючий директор Іштван Гоці.

В енергетичний напрямок входять також компанії Zangas Hoch- und Tiefbau Gmb (Австрія) і Euronit Kft (Угорщина), на 100% приналежні Group DF.

Відповідно до оприлюдненої інформації, OSTCHEM Holding AG була заснована у Відні в 2004 році і є холдинговою групою, що володіє підприємствами з загальним штатом співробітників близько 23 тис. осіб. Її оборот у 2006 році склав понад $609 млн. Очолює компанію головний виконавчий директор Юрій Борисов.

Group DF належить 90% акцій компанії OSTCHEM Holding. Хімічні підприємства групи роблять і здійснюють міжнародні постачання мінеральних добрив, органічних кислот, діоксиду титану, кальцинованої соди, ільменіту, циркону, рідкого азоту, технічного кисню та іншої продукції.

Холдинг, у свою чергу, володіє 100% RSJ Erste Gmb (Німеччина), якому належить 75% AFKEM AG (Німеччина), що володіє 45% AFKEM Italia (Італія).

Крім того OSTCHEM Holding є власником 89,48% ВАТ "Кримський содовий завод" (Красноперекопськ, АРК) і 50%-1 акція ЗАТ "Кримський Титан" (Армянськ, АРК), що у свою чергу орендує Іршанский і Вольногорський ГЗК.

OSTCHEM Holding також належить 75% ЗАТ "Таджик Азот" (Таджикистан), 100% АТ "Нітроферт" (Естонія) і по 75% ТОВ "Межуріччя ГЗК" і 75% ТОВ "Валок-Ільменіт". Водночас, ВАТ "Рівнеазот", у якому Фірташ контролює великий пакет акцій, не включено у склад групи.

У хімічний напрямок входять також компанії OSTCHEM trading Gmb (Швейцарія) і ACI Trading (Кіпр), на 100% приналежні Group DF.

Крім того в сфері інтересів групи зазначена сфера нерухомості. "Підрозділ нерухомості стане активно розвивається частиною бізнесу Group DF. В даний час ведеться консолідація активів, що ввійдуть до складу GDF Нерухомість. Ми доповнимо цю секцію подальшою інформацією протягом року, коли цей процес буде завершений", - йдеться на сайті.