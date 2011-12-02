Суд у справі про повернення 70,7% акцій ЗАТ «Індар» перенесли

Засідання Апеляційного господарського суду Києва у справі про повернення державі 70,7% акцій ЗАТ «Індар» перенесли на 20 грудня.

Про це УНІАН повідомив Микола МОТРУК - юрист заводу «Індар».

За його словами, 1 грудня суд переніс слухання справи, «незважаючи на те, що представник Генеральної прокуратури навів докази того, що відповідачам у справі «Індару» повідомлено про судове засідання».

Як зазначив М.МОТРУК, «юристи, що представляють інтереси загарбників «Індару», посилаються на міжнародну конвенцію про порядок повідомлення нерезидентів у судових справах. Таким чином, люди, які продовжують утримувати державне підприємство «Індар», і які по суті зупинили виробництво українського інсуліну, намагаються затягти розгляд справи. Тим самим загарбники намагаються зробити неможливим повернення держпакета акцій законному власнику».

За словами юриста, в суді повідомили, що запросити на слухання справи відповідачів за позовом – компанію Storke Holdings Limited, яка володіє 70,7% акцій держпакета заводу "Індар" і зареєстрована в Белізі (Центральна Америка), виявилося непросто.

М.МОТРУК, посилаючись на слова суддів, повідомив, що з Київського господарського суду кілька місяців відправляли повістки за вказаними в справі адресами в Беліз, але відповіді не одержали. Встановити адресу компанії в Белізі не змогли, зазначили судді під час засідання.

За словами М.МОТРУКА, 1 грудня на прохання представників відповідача - юристів, які представляють у суді інтереси компанії з Беліза, - засідання проходило в закритому режимі. На нього не змогли потрапити журналісти, хоча за добу до розгляду справи голова Апеляційного госпсуду м. Києва Віталій КОРСАК повідомив, що бути присутнім на засіданні може будь-який громадянин за пред'явленням паспорта, зазначив юрист заводу «Індар».

«Винні в затягуванні суду відповідальні і за захоплення і розвал «Індару» - прокоментувала УНІАН перенесення засідання суду екс-голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. - Найімовірніше, за всіма процесами, які заважають державі повернути «Індар» і ще ряд підприємств галузі, що не підлягають приватизації, стоять одні й ті ж сили».

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" заснований 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає понад 60% інсулінів, які виготовляються в Україні. Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркута" увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства.

До цього головою правління ЗАТ «Індар» був доктор біологічних наук Олексій ЛАЗАРЄВ.

11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаній компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

18 листопада міністр охорони здоров'я Олександр АНІЩЕНКО заявив, що підприємство «Індар» належить державі. Він зазначив, що «на даний момент є рішення київського суду про те, що контрольний пакет акцій на суму майже 11 млн. переходить до ДАК «Укрмедпром». При цьому міністр додав, що на це рішення подана апеляція, і «вона розглядатиметься наприкінці цього місяця».