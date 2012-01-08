Україна запроваджує модель ЄС у контролі за безпекою харчів

Реформа харчової галузі не означає, що відтепер лише ветеринарні лікарі мають контролювати продукти рослинного походження або спеціальне дієтичне та дитяче харчування.

Про це заявив голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Іван БІСЮК, повідомляє «5 канал».

За його словами, останнім часом, на жаль, побільшало випадків отруєння та виявлення неякісної продукції харчування, тому постало питання посилення системного контролю за продуктами харчування від виробництва до реалізації. У звязку з цим Кабінетом міністрів України було прийнято рішення щодо утворення моделі продовольчого контролю за зразками Євросоюзу.

«За прикладом держав Євросоюзу Держветфітослужба України в повному обсязі зможе контролювати якість та безпечність продуктів харчування: від внесення органічних та мінеральних добрив у ґрунт, кормів тварин, моніторингу залишків пестицидів і ветеринарних препаратів у продукції тваринного походження і до переробки рослинницької і тваринницької сировини, належного постачання до споживача, контролюючи логістичні ланцюжки та реалізацію по всій території держави», - додав І.БІСЮК.

«Реформа харчової галузі передбачає створення єдиного компетентного органу на основі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Проте, це не означає, що відтепер лише ветеринарні лікарі мають контролювати продукти рослинного походження або спеціальне дієтичне та дитяче харчування. Саме з цією метою до штату державної служби компетентного органу будуть переведені фахівці з інших структур», - зауважив І.БІСЮК.

Створення єдиного державного органу з контролю за якістю харчової продукції сприятиме підвищенню рівня контролю за її безпечністю. Компетентний орган формується на основі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, до лав якої долучаться фахівці гігієни харчування, фітосанітарного напрямку, карантину та захисту рослин.

За словами голови Держветфітослужби, доти, доки новоутворений компетентний орган не буде здатен в повному обсязі перейняти всі функції, їх будуть виконувати спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби, які і до сьогодні професійно та відповідально виконували таку діяльність.

Світова практика постійно доводить, що найбільш ефективний і прозорий контроль за якістю продукції здійснює єдиний компетентний орган. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, створення такої державної структури є прерогативою Президента та уряду, проте на сьогодні жоден інший орган, до компетенції якого входить контроль за безпечністю продукції, не бажає позбуватися важелів впливу, зауважив І.БІСЮК.

Він запевнив, що новоутворений компетентний орган збереже набутий досвід та стане прозорішим, як цього вимагає час та міжнародна спільнота.

Як повідомляв УНІАН, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО висловив занепокоєння спалахами холери в Україні і тим, що харчування українців контролюватимуть не медики, а ветеринари.

Голова Росспоживнагляду вважає, що холера після реформи епіднагляду в Україні може вийти з-під контролю. При цьому Г.ОНІЩЕНКО не виключає навіть закриття кордону.

Як заявив Г.ОНІЩЕНКО, він стурбований через передачу в Україні ветеринарній службі функцій з контролю за харчуванням людей.

"В Україні повноваження з контролю за продовольством і харчуванням, у тому числі у дитячих організованих колективах передані ветеринарній службі. Де факто, це є визнання громадянина України твариною", - сказав він.

Він також наголосив, що постраждає і місцева агроіндустрія, яка здійснює поставки до Росії. "Ми почнемо дуже уважно спостерігати за поставками з України всього сегменту аграрної продукції, насамперед, молочної, і вживемо найжорсткіших заходів при найменшому погіршенні якості. У першу чергу, постраждає малий і середній бізнес України, який поставляє продукцію у прикордонні регіони і великі міста Росії", - зауважив Г.ОНІЩЕНКО.