У Севастополі затримали продавця боєприпасів

Співробітники УСБУ в Севастополі ліквідовували канал продажу боєприпасів.

За інформацією онлайн-газети «Новый Севастополь», операція із затримання на місці злочину нелегального торговця пройшла на автодорозі Севастополь – Ялта, в районі Ялтинського кільця. Автомобіль продавця боєприпасів, в якому також знаходився покупець, було блоковано спецназом одразу після продажу 1931 набою до автомата Калашникова. За свій товар продавець одержав 2 тис. доларів.

У гаражі за місцем проживання торговця було знайдено ще 137 набоїв до автомата Калашникова.

Балаклавським районним відділом Управління МВС України у м. Севастополі щодо торговця порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (зберігання і збут бойових запасів без передбаченого законом дозволу).

СБУ з'ясовує, яким чином боєприпаси потрапили до жителя Севастополя і стали предметом торгу.