В Україні під час пологів померли 75 жінок

Україні у 2011 році під час пологів померли 75 жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник відділу акушерсько-гінекологічної допомоги МОЗ України Валентина КОЛОМЕЙЧУК на прес-конференції в Києві.

За словами фахівця, близько 79% цих випадків трапляються у районних лікарнях, де недостатня кваліфікація лікарів і відсутнє сучасне медичне обладнання. «Якщо у медичному закладі приймають лише 80-100 пологів на рік - такі заклади можуть бути загрозливими для дитини і матері, бо не можуть надати кваліфікованої допомоги (ані щодо медичних кадрів, ані щодо новітнього медобладнання)», - зауважила В.КОЛОМЕЙЧУК.

Вона наголосила, що на першому місці серед причин материнської смертності - екстрагенітальні патології (за наявності яких жінкам взагалі заборонено вагітніти - УНІАН), на другому – кровотечі.

У свою чергу професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика Руслан ТКАЧЕНКО додав, що у нашій країні поширене небезпечне явище, коли вагітніють жінки з тяжкими хворобами.

«Вагітніють з тяжкими вадами серця, ендокринними патологіями… Це на першому місці. На другому впродовж останніх 6 років стійку позицію займають масивні акушерські кровотечі. Більшості з них можна було б запобігти. Є дороговартісні препарати, які швидко зупиняють кровотечі і держава їх закуповує», - підкреслив Р.ТКАЧЕНКО.

Він наголосив, що породіллі гинуть зазвичай у стаціонарах, де нечасто народжують (до ста пологів на рік), відповідно у лікарів недостатній досвід у веденні пологів. Р.ТКАЧЕНКО також зауважив, що у країнах Європи показники смертності від кровотеч - у 6 разів нижчі, ніж в Україні.

Також зростають показники народження недоношених дітей з вадами і малою масою тіла, що вимагають тривалого виходжування. Про це повідомила головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я зі спеціальності "Неонатологія" Єлізавета ШУНЬКО.

«Якщо у 2006 році недоношених дітей народилося близько 20 тисяч (з них 2300 новонароджених масою тіла менше 1500 г), то у 2010 – 26 тисяч (із 6 тис. менше 1500 г). Це зумовлено тим, що в Україні впроваджено міжнародні критерії реєстрації перинатального періоду, що рекомендовані ВООЗ», - наголосила Є.ШУНЬКО.

В.КОЛОМЕЙЧУК наголосила, що для поліпшення надання медичної допомоги вагітним і новонародженим в Україні затверджено Національний проект «Нове життя», що має забезпечити доступну висококваліфіковану допомогу, комфортні умови народження і виходжування дітей шляхом створення мережі регіональних перинатальних центрів.

«Відповідно до проекту, у кожному регіоні буде працювати перинатальний центр третього рівня надання спеціалізованої медичної допомоги. Протягом 2012-2013 років передбачено відкриття таких закладах у всіх 27 областях країни. На реалізацію проекту держава виділила 360 мільйонів гривень», - повідомила В.КОЛОМЕЙЧУК.

За її словами, у Києві планують протягом двох років на базі 7-го і 5-го пологових будинків, а також репродуктивного центру 4-го пологового будинку відкрити кілька новітніх перинатальних центрів.

«Перинатальні центри - це не тільки приміщення, обладнання, це люди насамперед, висококваліфіковані фахівці», - сказала В.КОЛОМЕЙЧУК.