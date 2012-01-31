Інвестора скандального будівництва запрошують до Києва - поспілкуватися

Представники Київської міської організації партії «Громадянська позиція» обурені заявами одного з інвесторів незаконного будівництва в буферній зоні Софії Київської, президента будівельної компанії «Нью Глобал Ентерпрайзес Компані» Пола ВОТЕРСА, який в інтерв’ю газеті «Комсомольська правда» в Україні» назвав проект будівництва житлового комплексу «Fresco Sofia» по вул. Гончара, 17–23 «бездоганним з точки зору законодавства», а протести активістів громадських організацій і киян-захисників історичного центру Києва – «роботою, за яку їм платять гроші».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської організації партії «Громадянська позиція».

У партії нагадують, що по цьому проекту вже існує цілий ряд рішень, в тому числі протест прокуратури м. Києва і рішення Київської міської ради, які зобов’язують забудовника призупинити будівельні роботи. А люди, що нібито отримують гроші за протести, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, неодноразово ставали на шляху будівельної техніки, щоб зупинити руйнування Собору і фасадів прилеглих будинків. Окрім цього, незрозуміло, чому забудовник до сьогоднішнього дня так і не пред’явив громадськості всю дозвільну документацію цього «бездоганного проекту», а усіляко захищає його від розгніваних киян силами спеціально найнятих молодиків, що видають себе за охоронців будівельного майданчика.

«Дуже схоже, що пан ВОТЕРС не дуже розуміє духовного і культурного значення Софії Київської для киян та історичної цінності цього унікального комплексу як культурної спадщини людства, інакше він би просто не говорив таких безглуздих речей. Цей бізнесмен вкладає гроші в руйнування історії іншої держави з метою отримати прибуток, при цьому називаючи себе «інвестором». Таке ставлення до наших духовних традицій ми вважаємо неприйнятним», – повідомили у Київській міській організації «Громадянської позиції».

У «Громадянській позиції» вважають, що перед тим, як робити подібні заяви, П.ВОТЕРСУ потрібно було б на власні очі побачити результати цієї варварської забудови, в тому числі, ознайомитися з висновками багатьох експертних організацій, наприклад, Інституту геологічних наук і ЮНЕСКО, які неодноразово рекомендували припинити будівництво, оскільки воно спричиняє підвищення рівня ґрунтових вод, що може призвести до руйнування фундаменту собору.

«Ми запрошуємо пана ВОТЕРСА до Києва поспілкуватися з киянами, чиї будинки були пошкоджені внаслідок цього будівництва, а також дізнатися більше інформації про найстаріший на території Київської Русі собор, щоб хоча б приблизно зрозуміти, що значить Софія для киян. Не потрібно розглядати проблему виключно крізь призму власних бізнес-інтересів», – зазначили в Київській міській організації партії.

Довідка УНІАН. Київська міська рада рішенням № 419/1829 від 15 липня 2004 року передала земельну ділянку по вул. Олеся Гончара, 17–23 в Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» для будівництва елітного житлового комплексу. Це викликало численні протести громадськості, оскільки дана земельна ділянка розташована в охоронній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська», що входить до списку Всесвітньої культурно-історичної спадщини ЮНЕСКО.

У березні 2009 року прокуратура м. Києва внесла припис з вимогою скасувати дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» від 6 червня 2008 року і опротестувала рішення Київської міської ради № 419/1829 від 15 липня 2004 року про надання цієї земельної ділянки як таке, що суперечить положенням Земельного кодексу України та Закону України «Про планування і забудову територій».

У липні 2011 року Київська міська рада призупинила будівельні роботи в межах вулиць Іринінська, Рейтарська, О. Гончара, Велика Житомирська, Михайлівська і Михайлівський провулок, які входять у буферну зону Софійського собору. Мораторій має діяти до затвердження охоронної зони Софійського архітектурного ансамблю.

22 листопада 2011 року Окружний адміністративний суд Києва у справі щодо рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу по вулиці Олеся Гончара, 17–23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» прийняв ухвалу про зупинення будівельних робіт на об’єкті на час розгляду справи.

Проте вже 1 грудня 2011 року суд скасував свою ухвалу про зупинення будівництва, незважаючи на численні протести громадськості й застереження ЮНЕСКО.

До списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні входять Національний історико-культурний Києво-Печерський заповідник (Києво-Печерська Лавра), Національний заповідник «Софія Київська», історичний центр Львова, букові ліси у Карпатах і частина геодезичної дуги Струве, що проходить через територію країни.

Включення об’єктів до списку культурної спадщини ЮНЕСКО сприяє їх популяризації й забезпечує пріоритетність при залученні фінансових коштів для підтримки їх в належному стані.

Водночас, у серпні 2010 року прес-секретар ЮНЕСКО Сью УЇЛЬЯМС відзначив, що в ЮНЕСКО розглядають можливість внесення Національного заповідника «Софія Київська» в так званий чорний список об’єктів, що перебувають під загрозою руйнування. «Причиною цього є зведення елітних житлових будинків на вулиці Гончара і Пейзажній алеї. Ці вулиці розташовані в прилеглих до заповідника буферних зонах, тому будівництво там заборонене. Супротивники зведення житлового будинку на Пейзажній алеї добилися зупинки будівництва, проте представники компанії-забудовника заявляють, що не мають наміру відмовлятися від своїх планів», – зазначала 4 серпня 2010 року газета «Коммерсантъ-Украина».

Якщо після внесення «Софії Київської» до чорного списку забудова буферних зон не припиниться, заповідник може бути виключено зі списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.