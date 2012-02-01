Чому звільнили керівників провідних музеїв?

Зміни в керівництві музейних закладів України відбуваються тому, що їх очільники “незручні” Міністерству культури.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив заступник голови українського товариства охорони пам'яток історії і культури Микола ПАРХОМЕНКО.

Він зауважив, що вперше зустрічається із ситуацією, коли не може пояснити “цих неадекватних рішень”.

М.ПАРХОМЕНКО переконаний, що основна причина усіх звільнень в тому, що керівники були “незручні” в ситуаціях, коли потрібно відстежувати фінансові потоки у музеях, або з’являється потреба проводити нову політику стосовно музейних колекцій. “Інколи музейники виявляють власну думку і можуть не прислухатися до рекомендацій Міністерства культури – тут “коса на камінь” – краще таких людей прибрати”, – сказав М.ПАРХОМЕНКО.

Він також схильний пояснювати ці події намаганням монетизувати музейні цінності. “Сьогодні музейний фонд, цінності є недоторканними, вони є державною власністю, вони не підлягають приватизації, заставі, передачі, продажу, купівлі”, – наголосив М.ПАРХОМЕНКО.

У свою чергу, представник громадянської ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор ЛУЦЕНКО вважає, що звільнення відбуваються через наближення футбольного чемпіонату Євро-2012. “Навіть таку свою людину, як пані ГРОМОВА (екс-гендиректор Києво-Печерського заповідника Марина ГРОМОВА - УНІАН) вирішили звільнити, тому що не справляється з конкретним завданням – треба завершити цей величезний “марафет” на Лаврі”, – сказав І.ЛУЦЕНКО.

Він переконаний, що призначення “кризових менеджерів” містить в собі величезну загрозу, оскільки приходять “непрофесіонали, для яких музей є чимось загадковим і таємничим”.

Водночас, І.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що ніякі конкурси на заміщення вакантних посад не проводилися, а міністр культури України Михайло КУЛИНЯК не має жодного уявлення, яким чином виправдати ці кадрові зміни. “Який конкурс, якщо пану КУЛИНЯКУ “спустили” список з трьох прізвищ і поставили завдання їх призначити?” – обурився І.ЛУЦЕНКО.

Водночас, начальник відділу охорони пам'яток Національного заповідника «Софія Київська» Євген КОЖАН зауважив, що йому важко відповісти, чому було звільнено генерального директора заповідника «Софія Київська» Нелі КУКОВАЛЬСЬКУ. “Сьогодні, на жаль, ніхто з директорів заповідників чи музеїв не застрахований від того, що його звільнять”, – сказав він.

При цьому Є.КОЖАН зауважив, що представники міністерства та інші члени комісії, які проводили огляд заповідника, і виявили недоліки у роботі, “прийшли в ту сферу знань, де нічого не розуміють”. “Я хотів поговорити, але зрозумів, що краще поговорити з нашим двірником, - він більше розуміє”, – додав він.

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Довідка УНІАН. На початку року було звільнено директорів провідних українських музеїв. Зокрема, з посади гендиректора Києво-Печерського заповідника було звільнено Марину ГРОМОВУ. На її посаду призначено Вікторію ЛІСНИЧУ, яка раніше працювала заступником міністра культури (5 квітня 2011 року під час вручення премії імені Олеся Гончара у столичному Будинку письменників В.ЛІСНИЧА назвала письменника О.Гончара поетом – УНІАН).

Також було звільнено з посади генерального директора заповідника «Софія Київська» Нелю КУКОВАЛЬСЬКУ. Ця посада залишається вакантною.

Крім того, Міністерство культури звільнило Наталю КЛИМЕНКО з посади генерального директора Національного музею Тараса Шевченка, призначивши замість неї Дмитра СТУСА.

27 січня було звільнено з посади директора Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогово Павла ФЕДАКУ, який очолював цей музей з 2009 р. На його посаду призначено Дмитра ЗАРУБУ, який раніше працював заступником голови Державної служби туризму і курортів, радником міністра культури України.