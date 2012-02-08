Скандал з котеджами в «Олімпік-Парку»: люди вимагають повернути гроші

Понад 30 інвесторів, які вклали кошти в будівництво котеджів у котеджному селищі «Олімпік-Парк» (с. Березівка Макарівського району Київської області), через суд намагаються повернути гроші через невиконання забудовником своїх зобов`язань.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правозахисного руху «Взаємодопомога» Віктор МЕДВІДЬ.

За його словами, понад 200 сімей у 2007-2009 рр. вклали кошти в будівництво котеджів «Олімпік-Парку». При цьому введення в експлуатацію першої черги селища було заплановане на 2008 рік, утім зведення будинків було заморожене. За оцінками руху, збитки, завдані інвесторам, оцінюються в більш ніж 0,5 млрд. грн.

«У 2007 році я вклав гроші, і до цього дня будинок недобудований, так само, як і будинки решти двохсот чоловік», - сказав постраждалий інвестор «Олімпік-Парку» Олександр КАЗАНЦЕВ.

За даними інвестора, на сьогодні будівництво котеджів, як і обіцяної інфраструктури, не ведеться.

Він зазначив, що постраждалі інвестори котеджного селища створили громадську організацію для захисту своїх прав.

На думку голови громадської організації «Олімпік-Парку» Олега ХАВРУКА, інвестованих коштів досить, щоб побудувати два котеджних містечка, «оскільки платилося не тільки за будинок, а за дороги, школу, каналізацію, воду, освітлення, охорону. Питома вага інфраструктури становить більше, ніж зведення будинку».

В.МЕДВІДЬ також повідомив, що порушено дві кримінальні справи - прокуратурою Макарівського району за фактом шахрайства організаторами проекту «Олімпік-парку», а також Печерським районним управлінням внутрішніх справ – за фактом завдання збитків без ознак шахрайства. Також заарештоване все українське майно ініціаторів проекту і генерального підрядника - компанії «Траверз-Буд».

При цьому за одним з перших позовів, поданих у Макарівський районний суд О.КАЗАНЦЕВИМ, суд прийняв рішення задовольнити вимогу позивача і зобов`язав повернути вкладені кошти в будівництво домоволодіння в «Олімпік-Парку». Разом з тим, постраждалі інвестори занепокоєні, що Київський апеляційний суд, де 8 лютого відбудеться засідання у цій справі, ухвалить несправедливе рішення. 7 лютого близько 20 чоловік провели під стінами суду попереджувальну акцію протесту, повідомив В.МЕДВІДЬ.

«Зараз моя справа розглядається в Макарівському суді. Я поділяю неспокій, що судді Київського апеляційного суду можуть під впливом якихось невідомих причин прийняти несправедливе рішення», - сказав постраждалий інвестор Сергій СИТЮК.

За словами О.ХАВРУКА, інвестори готові і до рішучіших дій на захист своїх прав. За його оцінками, близько 50 чоловік хочуть повернути вкладені кошти, частина людей сподівається на добудову котеджів, а ще частина – добудують домоволодіння самі.

«Якщо ситуація найближчим часом не буде вирішена, ми перейдемо до рішучіших акцій, ми перейдемо також до блокування певних установ, які належать нашим опонентам, оскільки ми не можемо просто спостерігати, як люди на наших грошах продовжують робити ще більші гроші», - підкреслив О.ХАВРУК.

У той же час, у коментарі УНІАН генеральний директор проекту «Олімпік-Парк» Василь РОЗЖИВІН повідомив, що першу чергу котеджного містечка «Олімпік-Парк» із 146 домоволодіння планується ввести в експлуатацію до кінця цього року.

За його словами, цього року планується добудувати 114 котеджів першої черги, а 32 домоволодіння вже добудовано, готуються документи для передачі їх власникам. Початок активних будівельних робіт заплановано на березень-квітень цього року. «Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб цього року виконати всі зобов`язання перед інвесторами першої черги», - сказав гендиректор проекту. Також, за його словами, цього року планується привести в робочий стан всі інженерні мережі і комунікації, і розпочати будівництво очисних споруд на 400 куб. м.

За даними В.РОЗЖИВІНА, всього укладено 209 контрактів на будівництво домоволодіння в котеджному містечку, з якого 63 котеджі було збудовано і передано інвесторам у 2008-2009 рр.

Він також зазначив, що в 2011 році робота на будівельному майданчику була сконцентрована на інженерних комунікаціях. Зокрема, проведена ревізія мереж водопостачання і каналізації, заміна вузлів, що вийшли з ладу, і агрегатів. На 100 га були приведені в повністю робочий стан мережі каналізації і водопостачання, запущена в роботу артезіанська свердловина завглибшки 20 м, для будинків першої черги проекту виконано підведення води і водовідведення. Також була змонтована бракуюча частина газопроводу і одержаний дозвіл на його експлуатацію, змонтований газорозподільний пункт, електромережі підготовлені для підключення побудованих котеджів..

Коментуючи заяву постраждалих інвесторів про порушення двох кримінальних справ - прокуратурою Макарівського району за фактом шахрайства організаторами проекту “Олімпік-Парк”, а також Печерським районним управлінням внутрішніх справ – за фактом завдання збитків без ознак шахрайства, В.РОЗЖИВІН підтвердив факт їх наявності.

При цьому він уточнив, що справу в Макарівському районі було порушено не проти ініціаторів проекту, а проти компанії, яка займалася будівництвом інженерних комунікацій.

«Вони будуть закриті найближчим часом. Наскільки я знаю, це компанія, яка колись будувала газопровід, але недобудувала. Не можна сказати, що ці кримінальні справи зупиняють процес будівництва», - сказав В. РОЗЖИВІН.

Разом з тим гендиректор проекту повідомив, що володіє інформацією тільки про сім, а не близько тридцяти судових позовах інвесторів з вимогою повернути вкладені в будівництво котеджів кошти.

«Я бачив сім справ, про тридцять я не чув... Там є позови людей, у яких земля у власності і будинки яких добудовані. Мало того, є акти прийому-передачі, за якими вони приймали будинки. А сьогодні адвокат, який хоче на цьому заробити, він просто бере з них гроші, гарантуючи людям повернення коштів», - прокоментував В. РОЗЖИВІН.

Довідка УНІАН. Котеджне селище «Олімпік-Парк» розташоване в Макарівському районі Київської області (19 км від Києва по Житомирській трасі). Проект передбачає будівництво 1030 котеджів площею 150-350 кв. м з прилеглими земельними ділянками в 15-35 соток, а також об`єктів побутової інфраструктури на ділянці площею 290 га.

Раніше планувалося ввести першу чергу комплексу до кінця 2008 року, в 2009 році терміни введення були перенесені на серпень 2010 року.