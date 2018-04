Сьогодні у Венеції відкривається 75-й міжнародний кінофестиваль.

Як повідомляє NEWSru, цього року знаменитий і найстаріший кінофестиваль у світі святкує 75-річчя свого заснування. Вперше він пройшов у 1932 році, але не проводився в роки війни, а також декілька фестивалів не мали конкурсу. Але фестиваль віздначається цього року як ювілейний. За рахунком кінофорум, який пройде з 29 серпня до 8 вересня, 64-й.

Цього року в конкурсі беруть участь 22 фільми, зокрема: "Гра навиліт" (Sleuth) Кеннета БРАНА з Джудом ЛОУ і Майклом КЕЙНОМ, "До друку" (Redacted) Брайана Де ПАЛЬМИ, "Нічний дозор" (Nightwatching) Пітера ГРІНУЕЯ, "Любов Астрєї і Селадону" (Les Amours d`Astree et Celadon) французького класика Еріка РОМЕРА, "Це вільний світ" (It`s а Free World) Кена ЛОУЧА, "Порочний зв`язок" (Lust, Caution) Енга ЛІ, "Мене там немає" (I`m Not There) Тодда ХЕЙНСА з Річардом ГІРОМ, Кейт БЛАНШЕТТ і Джуліанною МУР, «12» Микити МІХАЛКОВА (рімейк класичної стрічки "Дванадцять розгніваних чоловіків").

Відкриється фестиваль фільмом англійського режисера Джо РАЙТА "Спокутування" (Atonement) за однойменним романом Ієна МАК’ЮЕНА. У картині знялися Кіра НАЙТЛІ, Джеймс МАКЕВОЙ, Ромола ГАРАІ і Ванесса РЕДГРЕЙВ.

На честь ювілею фільми судитиме представницьке журі, що складається тільки з режисерів. Очолить його китайський режисер Чжан ІМОУ ("Прокляття золотої квітки", "Дім літаючих кинджалів", "Герой"), який, крім іншого, відомий тим, що одержав за свою кар`єру рекордну кількість венеціанських "Левів" - двох золотих (у 1992 році за "Історію К’ю Дзю" і в 1999 році за "Ні на один менше"), а також одного срібного, за "Червоні ліхтарі" (1991).

Разом із Чж.ІМОУ конкурсні фільми судитимуть відома своїми еротичними картинами француженка Катрін БРЕЙЯ; новозеландка Джейн КЕМПІОН, чиє "Піаніно" було удостоєно трьох "Оскарів", а "Ангел за моїм столом" одержав у 1990 році Гран-прі венеціанського журі; італієць Еммануеле КРІАЛЕЗЕ, який отримав минулого року "Срібного лева" за "Новий світ"; мексиканець Алехандро Гонсалес ІНЬЯРРІТУ ("Вавілон", "21 грам", "Сука любов"); працюючий в Італії турок Ферзан ОСПЕТЕК ("Вікно навпроти", "Сатурн") і голландець Пол ВЕРХУВЕН, чия "Чорна книга" брала участь у торішньому венеціанському конкурсі, але призів не отримала.

Позаконкурсна програма цього року теж вийшла цікавою. Закриється фестиваль фільмом "Кровні брати" (Tian tang kou) китайського режисера Алекси ТАНА (Alexi Tan). Також поза конкурсом будуть показані картини "Мрія Кассандри" (Cassandra`s Dream) Вуді АЛЛЕНА, "Банзай, режисер" (Kantoku banzai!) Такеши КІТАНО, "Дівчина, яка розрізає надвоє" (La fille coupe en deux) Клода ШАБРОЛЯ і "Крістофор Колумб: загадка" (Cristovao Colombo - О enigma) Мануеля ОЛІВЕЙРИ.

Увагу кінокритиків привертає й спеціальна програма "Таємна історія італійського кіно", присвячена спагетті-вестернам: фільми для неї підбирав Квентін ТАРАНТІНО. З цієї нагоди буде представлено відреставровано копію класичного фільму Серджіо ЛЕОНІ - "За жменю доларів" (Per un pugno di dollari).

Переможці фестивалю стануть відомі 8 вересня, в день закриття.