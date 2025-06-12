Зараз у MindsEye 40% позитивних відгуків у Steam.

До екшену MindsEye від студії Build a Rocket Boy, яку заснував колишній продюсер та ідеолог Rockstar Леслі Бензіс, є питання: з технічного погляду в гри все досить погано, навіть на топових ПК. У плані опрацювання ігрового світу MindsEye також програє попереднім роботам продюсера.

Гравці прогулялися світом MindsEye, а потім порівняли поведінку NPC з тим, що було реалізовано в GTA: San Andreas – грі, випущеній Rockstar 21 рік тому.

Висновки невтішні: світ MindsEye відчувається "дерев'яним". Персонажі практично не реагують на постріли, не намагаються тікати або врятувати інших персонажів, а головному герою не так-то просто загинути в полум'ї.

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Крім того, в MindsEye герой не вміє долати високі перешкоди і не здатний красти машини. Ще в новій грі немає поліції і рукопашного бою.

Проте, є і плюси: вибухи автомобілів у MindsEye виглядають набагато видовищніше, ніж у GTA: San Andreas. Хоча і тут не без курйозів – після вибуху персонажі чомусь продовжують сидіти в палаючих машинах.

Наразі розробники MindsEye готують перший пострелізний патч для виправлення критичних помилок. Тим часом онлайн екшену в Steam впав нижче 1000 осіб, а геймери знищили гру в оглядах – тільки 40% відгуків позитивні.

Раніше один із директорів студії Build a Rocket Boy заявив, що всі негативні відгуки про MindsEye - проплачені. І навіть натякнув, що за цим може стояти Rockstar.

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