Україна бореться за фінанси, аби більше завантажити внутрішнє виробництво, а Росія бореться проти нових санкцій, які зменшують надходження фінансів.

Поточна війна перейшла до етапу боротьби за фінанси як для України, так і для країни-агресора, Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Зокрема, у Зеленського запитали, якою мірою спільне українсько-німецьке виробництво озброєння може замістити втрачену чи майже втрачену військову допомогу від США.

"Мені здається, що ми перейшли до такого етапу війни, коли всі борються за фінанси. Технології замінюють старе - обладнання і стару зброю. У будь-якому випадку, "руські" боряться проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми також боремося за фінанси, тому що є вже виробництво, а його (фінансування - УНІАН) вже не вистачає. Я думаю, що головна компенсація попереду буде саме в цьому", - наголосив Зеленський.

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Водночас, за його словами, Україна використовує розвідувальні дані від союзників при відбитті російських повітряних ракетних і дронових атак. Цей напрямок неможливо "компенсувати".

При цьому, на його переконання, через певний час, можливо, за кілька років - потреби у заміщенні деяких засобів вже не буде завдяки технологічному розвитку. Зокрема, це може стосуватися подальшого розвитку дронів, і це може вплинути на зменшення ціни на літаки-винищувачі.

Президент підкреслив, що війна трансформується і змінюється через технолонічний прогрес. Наразі не можна замінити артилерію, винищувачі, розвідувальні дані, і у першу чергу, протиповітряну оборону. Наразі лише США виробляють "Петріоти" і сьогодні альтернативи цим системам не можна знайти.

"Я думаю, у майбутньому альтернатива буде знайдена", - сказав Зеленський.

Потреби ЗСУ у зброї

Як повідомляв УНІАН, Україна зацікавлена і вже передала США пропозицію про закупівлю великого пакету озброєння на суму обсягом 30-50 млрд доларів.

Також ми розповідали, що на озброєнні українських захисників перебуває понад 40% продукції вітчизняного виробництва, що не поступається західним озброєнням.

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