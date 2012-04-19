Українці визначили п'ятірку найбільш корупційних структур

Такий звіт, як повідомляє газета "Сегодня", буде публікуватися щорічно. Видання нагадує, що 1 липня минулого року вступив в силу закон, покликаний поступово викоренити це зло на всіх рівнях. Відповідальним за антикорупції призначений Мін`юст, а інформацію йому подали правоохоронці та громадські організації.

Так в 2011 році прокуратура і МВС виявили 17 тис. посадових злочинів - це на чверть більше, ніж у 2010-му. Більшість відбулися штрафами, але проти 1330 осіб порушили кримінальні справи (торік таких було 1269). Головне корупційне діяння - хабар, при цьому 83% наших співгромадян вважають її нормальним явищем. На думку людей, п`ятірка лідерів корупційних структур незмінна: ДАІ, інші підрозділи МВС, суди, лікарні і школи.

«Поки що закон пробуксовує, - вважає правозахисник Едуард Багіров. - Ефекту, якого від нього чекали, - немає. Навпаки: ті, хто «професійно займається корупцією», підвищили ставки - за небезпеку. В іншому, все як і раніше. Але, розумієте: у нас в країні - епідемія корупції. Її однієї марлею і антисептиком не побороти».

На думку експерта, для того, щоб корупція пішла на спад, потрібно кликати "варяг".

"Серйозно. Запросити до нас європейців на державні посади, дати хороші зарплати, і думаю, років через 5-6 ми відчуємо поліпшення", - говорить Багіров.

На думку урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності Михайла Бродського, поки ситуація в країні не змінилася, і більш жорсткі заходи покарання навряд чи допоможуть.

«Я вважаю треба вирішити питання з двоякістю покарання - визначитися, кримінальна чи адміністративна відповідальність настає в таких випадках. Треба карати і тих, хто дає, і тих, хто бере хабарі, ще жорсткіше, - говорить він. - Ми всі говоримо про корупцію, але несемо подарунки вчителям, лікарям, самі даємо міліціонерам грошей менше, ніж становить штраф. Потрібно, щоб людям не хотілося давати хабарі», - підкреслив Бродський.