Яка мова потребує захисту в Севастополі?

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні президії міськради до жителів Севастополя, партій, громадських організацій, керівників фракцій Верховної Ради і голови ВР, розміщеному на сайті міськради, стверджується, що події, які сталися в парламенті 24 травня, «викликали обурення у більшості громадян держави». На думку авторів звернення, «обговорення на вищому державному рівні одного з найважливіших законопроектів – «Про засади державної мовної політики», покликаного захищати конституційне право громадян України на рідну мову, вилилося в спробу кулачної розправи над його автором і прихильниками».

У президії міськради вважають, що «вся країна переконалася в справжньому підгрунті лицемірних заяв так званих «опозиціонерів», побачила істинний вигляд тих, хто старанно ховався під благопристойною личиною справжніх демократів».

Президія Севастопольської міськради висловила, як наголошується у зверненні, «одностайне засудження і обурення такою поведінкою народних обранців. Вважаємо те, що сталося нічим іншим як продовженням політики людиноненависництва і обмеження прав людини на догоду реакційним політичним ідеологіям, спробою політичного екстремізму».

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Севастопольська «Просвіта» імені Т.Г.Шевченка закликає Верховну Раду не допустити прийняття законопроекту про засади мовної політики.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН зверненні, «Просвіта», «розглянувши законопроект та враховуючи севастопольські реалії життя українців, заявляє, що він спрямований виключно на порушення Конституції України, мовних прав українців, остаточного витіснення української мови з ужитку в усіх сферах публічного життя, свідченням чого є ситуація в Криму, де проголошено регіональними російську, українську і кримськотатарську мови, а насильно впроваджується лише одна – російська».

У заяві також наголошується, що за останні два роки «у Севастополі ліквідовано єдину українську школу-інтернат, заморожено будівництво української школи-колегіуму, розпочате ще в часи президентства Леоніда Кучми, ліквідовано український статус культурно-інформаційного центру, не видано жодної україномовної книги. Українські та інші патріотичні організації Севастополя повністю відсторонені від засобів масової інформації Севастополя, де домінують російськомовні партії і рухи, у більшості своїй опозиційні до української державності. У Севастополі лише російська громада «має право на свою історію і свій язик», а все, пов’язане з історією України, з боротьбою нашого народу за визволення з колоніальних пут, піддається обструкції і цькуванню. У той же час, коли українські громадські організації Севастополя животіють на власні кошти, на розвиток російської мови, культури і ЗМІ з бюджету міста виділено мільйон гривень українських платників податків! То ж яка мова в Україні вимагає захисту і парламентської підтримки?».

Севастопольська «Просвіта» заявляє, що «ще більшого масштабу набудуть порушення мовних прав українців не лише у Севастополі і в Криму, а й у всій державі, може початися процес федералізації країни, виникне серйозна загроза цілісності держави, чого так добиваються окремі політики як в Україні, так і за її межами».