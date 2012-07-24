Експерти: Україні небхідно провести аудит економічного ефекту Євро-2012

Про це йдеться в прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast компанії Da Vinci AG на третій квартал 2012 року.

За оцінками аналітиків, відкритим поки що залишається питання витрат України за програмою підготовки та проведення чемпіонату. Термін виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи закінчується 31 грудня 2012 року. Скільки було і буде витрачено коштів у 2012 році поки що залишається невідомим. При цьому в 2012 році раніше планувалося витратити близько 1,5 млрд. доларів державних коштів. «Таким чином, сума загальних витрат може виявитися значно більше, ніж анонсується зараз» - заявляють аналітики.

У документі також говориться, що поки що є значні розбіжності в оцінках кількості іноземних уболівальників, які відвідали Україну в період проведення Євро-2012. Вони варіюються від 312 тисяч до 1,8 млн. чоловік. У звіті наголошується, що під час проведення, судячи з усього, була відсутня адекватна методика підрахунку, яка дозволила б використовувати достовірні цифри при створенні подальшої економічної моделі. Так, базова оцінка кількості іноземних туристів на Євро-2012 від загальної кількості осіб, що перетинають кордон у порівнянні з АППГ, не дозволяє виокремити з цієї кількості гостей туристичний потік з Білорусі і Росії на узбережжя Чорного моря. Крім того, через такий підхід неадекватно оцінюється можливість приїзду іноземних громадян лише на один день матчу з подальшим вильотом / виїздом і мінімальними витратами. Аналогічна ситуація і з можливістю проживання туриста на території Польщі з кількома виїздами на територію України. Це в свою чергу не дозволяє оцінити середню кількість днів проведених уболівальниками на території України. Такий підхід, на думку авторів документу, створює умови для завищення оцінки кількості іноземних туристів, що відвідали Україну в рамках Євро-2012.

У компанії підкреслюють, що Україні необхідний ретельний незалежний аудит економічної ефективності Євро-2012, проведений колегіальним органом із залученням провідних міжнародних та вітчизняних компаній, який можна почати проводити на початку 2013 року, коли будуть доступні всі необхідні статистичні, в тому числі і макроекономічні, дані .

«Ми вважаємо, що такий аудит вкрай необхідним для України з урахуванням ініціатив з проведення ряду інших міжнародних спортивних змагань, зокрема Олімпіади 2022 року. Країні необхідно отримати достовірну інформацію про економічні результати спортивних заходів подібного роду, витягти уроки і прийняти рішення про доцільність подібних витрат» - вказують аналітики Da Vinci AG.