Жодному працівнику польських консульств не висунуто звинувачень у корупції

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві повідомив прес-секретар Апеляційної прокуратури у Катовіцах, котра зараз займається цією справою, Лєшек Голавський.

Співрозмовник агентства не сказав, чи матеріали слідства вказують на причетність працівників польського консульства у Луцьку до нелегальної видачі віз в Україні, про що написала на цьому тижня польська GazetaPolskaCodziennie.

"Там є підозрювані, котрі подавали неправдиву інформацію в документах щодо запрошень чи документування перебування громадян України у Польщі. Натомість жодному працівнику посольства чи консульства не висунули звинувачення у цій справі", - сказав він.

Прес-секретар відзначив, що не має інформації про те, чи в рамках цього слідства були допитані працівники консульства в Луцьку та не став оцінювати, чи вони можуть бути замішані у нелегальній діяльності.

«Важко сказати. На сьогоднішній день таких звинувачень немає. Деталей слідства не знаю і не хочу знати та не можу відповісти на це питання», - сказав Л.Голавський.

Співрозмовник агентства зауважив, що Катовіцька прокуратура перебрала цю справу в Окружної прокуратури в Бєльсько-Бялій близько місяця тому, повідомивши, що офіційно слідство продовжене до кінця 2012 року.

«Це більша справа, тому ми її перебрали», - пояснив він.

Л.Голавський зауважив, що Бєльсько-Бяла прокуратура висунула звинувачення у цій справі 5 чоловікам за те, що вони готували фальшиві документи для українців, котрі пізніше отримували польські візи.

Прес-секретар відмовився повідомити, чи у цьому слідстві польські слідчі співпрацюють з українськими.

Прес-служба МЗС Польщі у відповіді на запит УНІАН не відповіла на запитання, чи має інформацію про те, хто з працівників консульства у Луцьку може бути замішаний у нелегальній видачі віз.

"МЗС надає усю необхідну інформацію відповідним органам, котрі займаються цією справою. МЗС не має інформації на тему можливих порушень закону при видачі віз іншими консульствами Польщі", - відзначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, про корупцію у консульстві у Луцьку на цьому тижні написала GazetaPolskaCodziennie.

За даними інформованого джерела, злочина группа, створена працівниками консульства Польщі в Луцьку та щонайменше одним місцевим підприємцем, вже другий рік займається нелегальною видачею віз, які обходяться їхнім клієнтам від 300 до 900 євро в той час, як офіційна оплата за них становить від 20 до 35 євро.

Найбільша опозиційна польська партія PiS заявила про намір добитися обговорення цього скандалу на засіданні комісії польського Сейму наприкінці серпня, а МЗС Польщі пообіцяв звільнити замішаних у корупцію працівників у випадку, якщо прокуратура, котра розслідує цю справу, висуне їм офіційні звинувачення.

Польща традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх 26-ти держав Шенгенської зони.

Торік сім польських консульств в Україні видали 570 тисяч віз, близько половини з яких видало представництво у Львові, а друге місце за кількістю виданих віз зайняло консульство у Луцьку.