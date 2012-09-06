Тюремний бізнес: колонія заробляє мільйон, в'язням платять 70 грн на місяць

Сьогодні київські тюремники урочисто відрапортують, що починають торгівлю овочами та крупами - в Кагарлику Київської області вони відкриють перший в Україні еко-магазин продовольчих товарів, які виробляються на базі Кагарлицької виправної колонії № 115 (с. Зікрачі).

Газета «Сегодня» вникнула в тонкощі тюремного бізнесу. За словами прес-секретаря Київського облуправління Держпенітенціарної служби Олександра Науменка, у продажу еко-магазину будуть картопля, капуста, помідори, огірки, буряк, вирощені руками ув'язнених і «без хімії». Також будуть борошно, крупи, молочні продукти, м'ясо. Ціни обіцяють - вдвічі нижчі за ринкові.

Тюремники кажуть, що виручені гроші йдуть на розвиток виробництва (закупівлю сировини), оплату комунальних послуг колонії і зарплату ув’язненим (загалом по країні в ув'язнених вона коливається від 400 до 1200 грн на місяць).

Українські колонії продають товари, створені руками засуджених, в середньому на 1-2 млн грн на рік кожна.

Найбільш ходовий товар - тротуарна плитка, контейнери для сміття, спецодяг, але є і виключення: труни, надгробки, дитячі санки, віники і мило. Деякі в'язниці пропонують сувеніри. Наприклад, Менська колонія, де сидить екс-глава МВС Юрій Луценко та інші колишні правоохоронці, рекламує гіпсові фігурки Будди і погруддя Тараса Шевченка.

Наприклад, у Качанівській колонії, де до від'їзду в лікарню відбувала термін Юлія Тимошенко, раніше на продаж пропонували м'які іграшки у вигляді горил і собак (зараз шиють постільну білизну та спецодяг). Донецькі засуджені спеціалізуються на важкій промисловості.

Тим часом захисник прав ув'язнених Дмитро Гройсман говорить, що праця ув'язнених в усіх колоніях оцінюється нечесно: «Дуже часто вони трудяться без засобів захисту і за 70 грн на місяць, тому що з їхньої зарплати багато вираховується».