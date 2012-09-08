Дніпропетровськ святкує День міста

Як передає кореспондент УНІАН, святкування традиційно розпочалося в кафедральному Свято-Троїцькому соборі з урочистого молебня «Во славу міста та його мешканців».

Із собору колона дніпропетровців на чолі з міським головою Іваном Куліченком, керівниками області та міста, депутатами та громадськими діячами, у супроводі духового оркестру, пройшла до пам'ятника першому Почесному громадянину міста Олександру Полю. Тут відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятника і та проголошено про офіційний початок свята.

Опівдні неподалік від Дніпропетровської облдержадміністрації буде відкрито нову площу - ім. 80-річчя Дніпропетровської області, на якій встановлено 15 барельєфів видатних особистостей області. Також на площі побудовано фонтан і встановлено 27 пам'ятних дощок з інформацією про історію рідного краю.

У Молодіжному парку сьогодні відкриють нове футбольне поле та скейт-майданчик. Тут відбудеться велике спортивне свято, зокрема дитячий фітнес-марафон за участю понад 3,5 тис. підлітків, які синхронно повторюватимуть рухи. На захід запрошені представники Книги рекордів України, які планують зафіксувати рекорд України з наймасштабнішого фітнес-марафону серед дітей.

Крім того, сьогодні у місті виступатимуть військові і джазові оркестрів, відбудеться танцювальний марафон, концерти, фестивалі, покази мод тощо.

У неділю, 9 вересня, святкування Дня міста продовжиться виставкою „Хроніки моди 1900-2012: Російська імперія – СРСР - Україна”.

Також цього дня на центральні площі міста відбудеться концерт DJ Sender і британської група Chicane. Завершиться святкування Дня міста традиційним благодійним «Єкатерининським балом».