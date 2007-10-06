Черновецький навряд чи підпише протизаконні рішення Київради

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що навряд чи підпише усі рішення Київради щодо земельних питань, які були прийняті на сесії 1 жовтня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, мер зазначає, що рішення останньої сесії Київради, які стосуються землі, він розглядатиме особливо ретельно.

«Навряд чи я підпишу усі рішення Київської міської ради щодо виділення землі, які були прийняті на останньому засіданні», - цитує слова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прес-служба.

Міський голова допускає, що ряд рішень, які тоді приймалися, мають порушення або утискають права киян.

«Якщо я не був присутній на сесії, то це не привід протягувати земельні питання, які можуть виявитися протизаконними», - підкреслює мер.

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нагадав, що новою владою було відмінено вже не одне рішення щодо незаконної забудови, прийняте попередньою владою.

«Ми відмінили рішення, які дозволяли забудовувати міжбудинкові території, заборонили забудовувати сквери і парки, почали будувати дитячі майданчики на місцях, які були виділені під незаконні забудови. І якщо не враховується думка жителів найближчих будинків, то будь-яке рішення сесії може бути не затверджене», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня депутати Київської міської ради, без участі фракцій БЮТ, Партії регіонів та депутатської групи Кличка, підтримали майже всі земельні питання, яких було внесено до порядку денного сесії понад 400. Майже всі ці питання приймалися без доповідей та пояснень, лише за номером у порядку денному та “ ключовими ” словами з назви відповідного проекту рішення, які озвучувались секретарем Київради Олесем ДОВГИМ.

Серед питань, що отримали прохідну кількість голосів, зокрема, зміна цільового призначення для можливості подальшої забудови зелених зон, відведення чергових ділянок землі в зелених зонах під забудову на острові Жуків, у Кончі-Заспі, у Пуща-Водицькому лісництві, затвердження рішення про забудову охоронних земель біля Музею народної архітектури та побуту України в Пирогово тощо. Крім того, окремими великими блоками були затвердженні рішення щодо виділення земель приватним особам - згідно з оприлюдненими номерами кадастрових справ, лише таких ділянок столичної землі передано близько 400.

Ще понад три десятка питань, з яких переважна більшість стосувалась землі, були внесені на розгляд депутатів з голосу представниками різних фракцій, що брали участь в роботі сесії.