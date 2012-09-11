У Сумах порушено кримінальну справу проти керівництва «Беркуту»

УМВС України в Сумській області, який неправомірно збирав з підлеглих гроші.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокуратури Сумської області Олексій Дерев'янко, справу порушено у понеділок, 10 вересня за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

За його словами, 30 липня до прокуратури області звернулись 28 співробітників роти особливого призначення із заявою про неправомірні дії посадових осіб керівного складу цього спецпідрозділу. Вони надали вказівку підлеглим працівникам з числа сержантського складу щомісячно, після отримання заробітної плати, здавати гроші у розмірі 150 гривень. При цьому через підлеглих даними особами висловлювались погрози оперативному складу щодо позбавлення премій, притягнення до відповідальності тих, хто буде відмовлятись здавати гроші.

У ході перевірки встановлено, що в період з червня 2011 по липень поточного року співробітники роти дійсно здавали кошти на вказану суму – від одного до чотирнадцяти разів, у залежності від часу прийняття на роботу та перебування на службі, всього на суму понад 14 тисяч гривень. За поясненнями співробітників «Беркута», в ролі посередників для збору коштів виступали заступники командирів взводів, але кому передавалися зібрані гроші і як використовувалися в подальшому - міліціонерам невідомо.

Справу для організації провадження досудового слідства направлено до відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та досудовим слідством прокуратури Сумської області.