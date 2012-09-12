Новий Lexus GS в модифікації F SPORT

Повнопривідний GS 350 AWD в модифікації F SPORT відрізняється характерним агресивним оформленням і динамікою руху. Виразний стиль кузова успадковує гоночні спортивні автомобілі, а унікальні деталі інтер'єру відтворюють атмосферу і гострі відчуття трекових гонок. Автомобіль оснащений шестиступінчастою автоматичною коробкою передач і 3,5-літровим шестициліндровим V-подібним бензиновим двигуном з електронним механізмом зміни фаз газорозподілу (VVT-i), який розвиває максимальну потужність 317 к.с.

Тільки в модифікації F SPORT новий GS 350 AWD комплектується ексклюзивними гратами радіатора, спеціальними переднім і заднім бамперами, 18-дюймовими колісними дисками, розробленими спеціально для цієї модифікації. Задній спойлер покращує аеродинаміку автомобіля і додає останній досконалий штрих до екстер'єру F SPORT.

В інтер'єрі GS 350 AWD в модифікації F SPORT особливу увагу привертають гранатово-червона шкіряна оббивка сидінь, чорний колір оббивки стелі та оформлення салону вставками «алюміній», які передбачені виключно для цієї спортивної модифікації. Ексклюзивна модифікація F SPORT також комплектується алюмінієвими педалями і накладками на пороги, кермом і важелем перемикання передач з обробкою з перфорованої шкіри.

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