Долар на міжбанку падає, євро росте

У середу, 12 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим падінням котирувань – 8,0960/8,1060 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2572/77, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4220/10,4365. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,2867/69 (вівторок — 1,2804/06).

У вівторок, 11 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.